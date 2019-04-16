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القس نادى لبيب يحسم مقعد رئاسة السنودس الانجيلى وصدقة نائبًا له

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:37 م
القس نادى لبيب يحسم مقعد رئاسة السنودس الانجيلى وصدقة نائبًا له القس نادى لبيب راعى الكنيسة الإنجيلية
سارة علام
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حسم القس نادى لبيب راعى ، الكنيسة الإنجيلية بالمقطم رئاسة الدورة الحالية من السنودس الإنجيلى ، وهو الهيئة العليا بالكنيسة الإنجيلية حيث حصد مقعده بالانتخاب بينما تم اختيار الشيخ  صموئيل باقي صدقة نائبًا له ، وفاز القس رفعت فكرى ، بمنصب رئيس مجلس الحوار، فيما فاز عصام واصف ، بمنصب رئيس مجلس شئون الشيوخ 
من جانبه قال القس نادى لبيب لـ " اليوم السابع " أنه  يسعى خلال تلك الدورة لاستعادة كافة الكنائس الإنجيلية المغلقة ، أو التى تم الاستيلاء عليها من قبل أخرين فى نزاعات قضائية أو خلافات مثلما جرى فى كنيسة الإسماعيلية.
 
 
 
 

 

 


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