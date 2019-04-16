القس نادى لبيب يحسم مقعد رئاسة السنودس الانجيلى وصدقة نائبًا له

حسم القس نادى لبيب راعى ، الكنيسة الإنجيلية بالمقطم رئاسة الدورة الحالية من السنودس الإنجيلى ، وهو الهيئة العليا بالكنيسة الإنجيلية حيث حصد مقعده بالانتخاب بينما تم اختيار الشيخ صموئيل باقي صدقة نائبًا له ، وفاز القس رفعت فكرى ، بمنصب رئيس مجلس الحوار، فيما فاز عصام واصف ، بمنصب رئيس مجلس شئون الشيوخ

من جانبه قال القس نادى لبيب لـ " اليوم السابع " أنه يسعى خلال تلك الدورة لاستعادة كافة الكنائس الإنجيلية المغلقة ، أو التى تم الاستيلاء عليها من قبل أخرين فى نزاعات قضائية أو خلافات مثلما جرى فى كنيسة الإسماعيلية.