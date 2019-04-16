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القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك والتخلص من جثته فى الصف

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:34 ص
القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك والتخلص من جثته فى الصف جثة - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهمين بقتل شاب للاستيلاء على التوك توك الخاص به بالصف، وكشفت التحريات أن المتهمين عاطلين استدرجا المجنى عليه بحجة توصيلهما وأنهيا حياته وتخلصا من جثته بإحدى الترع، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمياه إحدى الترع.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين أن الجثة لشاب يدعى "يوسف محمد" يبلغ من العمر 16 عاما سائق توك توك مقيدا بالحبال.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد الألفى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأجراها العقيد أحمد الوليلى مفتش المباحث الجنائية، والرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة الصف، ومعاونه الرائد هيثم البحيرى، إلى أن عاطلين وراء ارتكاب الجريمة بدافع سرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد هيثم البحيرى والنقيب مصطفى الجارحى من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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