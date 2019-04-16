"العصار" يستقبل وفد شركة "بيكتل" الأمريكية لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، ستيوارت جونز رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة " بيكتل" Bechtel الأمريكية والوفد المرافق له بديوان عام الوزارة.

خلال اللقاء تم الإشارة إلى حرص الدولة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة المشروعات المختلفة ومنها (مشروعات الطاقة، البنية التحتية).

كما تم التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربي ترحب بأي تعاون مع مختلف الجهات للمساهمة في تنفيذالمشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار بمصر، وتم مناقشة آليات تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تنفيذ البنية التحتية للمشروعات القومية المخطط التعاون في تنفيذها من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، كما تم بحث التعاون المشترك بينشركات الإنتاج الحربي وشركة "بيكتل" الأمريكية في مجالات مختلفة مثل تصنيع ألواح الصلب والصناعات غير الحديدية وإنشاء محطات تنقية وتحلية المياه.

من جانبه أوضح ستيوارت جونز رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة "بيكتل" أن الشركة تم تأسيسها عام 1898 وتعد من أكبر (5) شركات على مستوى العالم فى مجال الإنشاءات كما تعمل في مجال تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر منذ أكثر من (40) عام.

وأعرب جونز، عن تطلعه للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، نظراً لما تتمتع به من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة وكوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة إلى جانب ما تتميز به شركاتها من دقة وكفاءة فى تنفيذ المشروعات التى تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وأكد على التقدم التكنولوجي الذي تتمتع به "بيكتل"في مجال تنفيذ البنية التحتية والمشروعات الكبرى، وأن هذه تعتبر عوامل من شأنها أن تساهم في إقامة شراكة إستراتيجية ناجحة بين الجانبين لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وذلك في ضوء المناخ الاقتصادي المتميز والمحفز للاستثمار في مصر حالياً، وأن ذلك يعتبر مفتاح للانطلاق لتنفيذ مشروعــات مماثلة فى الدول المجاورة، وأيضاً فى الدول الأفريقيــة لإعــادة الإعمار.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على قيام وفد من شركة "بيكتل" بزيارة شركات الإنتاج الحربى والاطلاع على الإمكانيات المتاحة بها على أرض الواقع لتحديد موضوعات التعاون المقترحة بين الجانبين للتعاون مستقبلاً فى مجالات التصنيع المختلفة.