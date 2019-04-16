العاهل البحرينى ييحث مع نائب رئيس الوزراء الإماراتى التطورات فى المنطقة

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أكد العاهل البحريني ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزازه بروابط العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بلاده مع الإمارات ، مثمنًا الدعم المتواصل للإمارات ووقوفها بجانب ( المنامة ) .

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية ، أن ذلك جاء خلال استقبال العاهل البحريني اليوم، الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان - الذي يزور البحرين حاليا - حيث تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والتطورات الإقليمية والعالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العاهل البحريني أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز روابط التعاون المشترك لاسيما في المجال الأمني، والتنسيق بشأن التطورات الراهنة.

من جانبه، أشاد المسؤول الإماراتي ، بمستوى التقدم الذي تشهده مجالات التنسيق والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.