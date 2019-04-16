video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العراقية تعتقل عنصرا من داعش متهم بتهريب عائلات فى نينوى

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 07:00 م
الشرطة العراقية تعتقل عنصرا من داعش متهم بتهريب عائلات فى نينوى قوات الامن العراقية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال أحد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي، متهم بتهجير عائلات عراقية في محافظة نينوي، فضلا عن مبايعته لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

 

وذكرت القيادة- في بيان بثته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن قوات قسم شرطة قضاء (قلعة صالح) وبعد توفر معلومات استخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الداعشي، لدى عودته من مدينة الموصل إلى محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، مشيرة إلى أنه اعترف بارتباطه بتنظيم (داعش) الإرهابي وقيامه بمبايعة أبو بكر البغدادي، فضلاً عن اعترافه بتهجير بعض العائلات العراقية من مختلف الأديان في محافظة نينوي.

 

وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء العراق: نسعى للاستفادة من التجربة الكورية الاقتصادية والخدمية

رئيس وزراء العراق: نركز على تطوير الاقتصاد بعد انتصارنا على الإرهاب

زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب مدينة إيرانية على الحدود مع العراق

شاهد.. رفات أكراد فى العراق لقوا حتفهم على أيدى قوات صدام حسين

الرئيس السورى: تعزيز العلاقات مع العراق يصب فى مصلحة البلدين

داعش

نينوى

العراق

الارهاب




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة