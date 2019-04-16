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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:50 م
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الشرطة الإسبانية تخلى برج فى مدريد بعد إنذار بوجود قنبلة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:27 م
الشرطة الإسبانية تخلى برج فى مدريد بعد إنذار بوجود قنبلة الشرطة الأسبانية
وكالات
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قالت "سكاى نيوز" إن الشرطة الإسبانية أخلت برجا يضم عدة سفارات فى العاصمة مدريد بعد إنذار بوجود قنبلة.


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الشرطة الأسبانية

قنبلة

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