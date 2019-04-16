الرئيسية أخبار عالمية الشرطة الإسبانية تخلى برج فى مدريد بعد إنذار بوجود قنبلة الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:27 م الشرطة الأسبانية وكالات إضافة تعليق قالت "سكاى نيوز" إن الشرطة الإسبانية أخلت برجا يضم عدة سفارات فى العاصمة مدريد بعد إنذار بوجود قنبلة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. إجلاء 600 شخص من فرانكفورت بألمانيا لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية السلطات الباكستانية تحبط هجوما محتملا بعد تفكيك قنبلة زرعت على خط سكة حديد أسبانيا الشرطة الأسبانية قنبلة مدريد أخبار العالم إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى 8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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