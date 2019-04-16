السجن 10 سنوات لعاطلين سرقا متعلقات وأموال طبيب بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، عاطلين سرقا طبيب ومتعلقاته الشخصية، بالسجن 10 سنوات.

صدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 25823 لسنة 2017 جنايات مركز بلبيس، ليوم 30 أبريل، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من " شريف س" 25 سنة، ويعمل دكتور صيدلي، ومقيم التجمع الخامس، أثناء وقوفه بسيارته بطريق بلبيس القاهرة، قام شخصان بإشهارا أسلحة نارية نحوه لتهديده، وتمكنا من سرقة مبالغ مالية بحوزته وهاتفه المحمول، وتوصلت تحريات النقيب هشام عبد الحميد معاون مباحث بلبيس، إلي قيتم أحمد م م" و" علي م ع" مقيمان قرية السلام مركز بلبيس، بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن 10 سنوات للمتهمين.