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الرى تجتمع مع بنك التنمية الأفريقى لحشد تمويل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:49 م
الرى تجتمع مع بنك التنمية الأفريقى لحشد تمويل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط جانب من الاجتماعات
كتبت أسماء نصار
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اجتمع ممثلى قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى مع ممثلى بنك التنمية الأفريقى والمسئولين عن تسهيل الأعداد لمشروعات البنية التحتية وذلك لحشد التمويل للمرحلة القادمة من مشروع الممر الملاحى فيكتوريا البحر المتوسط.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية للنقل والطاقة والسياحة المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 14_18 أبريل الجارى.

ويشارك وفد من وزارة الموارد المائية والرى - قطاع مياه النيل _ فى اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية حيث تناول الاجتماعات تقدم سير العمل بخطة العمل لمشروعات البينة التحتية للأعوام 2017_2019 وكذلك الإعداد لخطة العمل للمشروعات للفترة 2020_2030 بحضور 37 دولة من 54 دولة أعضاء الإتحاد الأفريقى وهم ممثلى كلا من: "الجزائر، انجولا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندى، الرأس الاخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، مصر، إيسواتينى، إثيوبيا،جاميبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ملاوى، مالى، موريتانيا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي".

كما حضر الاجتماع أيضاً المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والمؤسسات الإقليمية والقارية والمنظمات الدولية ذات الصلة بالبنية التحتية، وقد تم انتخاب مصر رئيساً للجنة الفنية المتخصصة للفترة 2019_2021 وتسلمت الرئاسة من دولة توجو الشقيقة وأصبحت دولة توجو مقرر والصومال نائب رئيس ثان وجمهورية الكونغو الديمقراطية نائب رئيس ثالث .

وأكد الدكتور ممدوح محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائى بقطاع مياه النيل على ضرورة مشاركة الدول الأعضاء فى مراجعة التقارير الفنية الخاصة بمشروعات البنية التحتية.

والجدير بالذكر ان هذه الاجتماعات تأتى لرفع التوصيات خلال اجتماع الوزراء المسئولين عن النقل والطاقة والسياحة المقرر عقده يوم 17 أبريل الحالى.

 

 
اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية للنقل والطاقة والسياحة (1)
 

 

اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية للنقل والطاقة والسياحة (2)
 

 

اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية للنقل والطاقة والسياحة (3)
 

 

اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية للنقل والطاقة والسياحة (4)
 

 

اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية للنقل والطاقة والسياحة (5)
 

 

اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية للنقل والطاقة والسياحة (6)
 
 
اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية للنقل والطاقة والسياحة (1)
 

 

اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية للنقل والطاقة والسياحة (2)
 

 

اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية للنقل والطاقة والسياحة (3)
 

 

اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية للنقل والطاقة والسياحة (4)
 

 

اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية للنقل والطاقة والسياحة (5)
 

 

اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للبنية التحتية للنقل والطاقة والسياحة (6)

 


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