الحكومة للبرلمان: 10 ملايين يستفيدون من زيادة المعاش و77 مليونا من دعم السلع

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيستفيد من الزيادة الجديد للمعاشات نحو 10 مليون صاحب معاش، مشيرا إلى أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية تستهدف الحكومة تنفيذ بعض الإجراءات الجريئة لتحسين منظومة الأجور والمعاشات، حيث تستهدف فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2019/2020، زيادة الأجور والمعاشات بنحو 59 مليار جنيه، تشمل 30,5 مليارا لزيادة الأجور، و28,5 مليارا للمعاشات اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأشار وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2019/2020، أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه سيتم زيادة زيادة المعاشات بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الأجور رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى إقرار وتنفيذ علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بقيمة 150 جنيها مراعاة لأوضاع صغار الموظفين والعاملين.

ولفت معيط، إلى أن وزارة المالية تعمل حاليا مع وزارة التضامن على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية الخاصة بصناديق المعاشات تمهيدا للبدء فى رد وسداد كافة مستحقات صناديق التأمينات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة مخصصات العلاج لغير القادرين لتصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، والاستمرار فى دعم مبادرات منظومة الصحة ومنها حملة 100 مليون صحة وعلاج المصابين، وتطوير المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار معيط، إلى استمرار وجود مخصصات مالية مناسبة لتدعيم السلع التموينية التى يستفيد منها 77 مليون مواطن بتكلفة 90 مليار جنيه، مقارنة بـ80 مليار جنيه فى العام المالى السابق 2018/2019.

وتحدث وزير المالية، عن مراقبة فاعلية الأداء وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة، وعن إجراءات لتطبيق موازنة البرامج والأداء بجانب البنود.