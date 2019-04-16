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الحبس 10 سنوات لعاطل متهم باختطاف طفل وطلب فدية من أهليته بالمنوفية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:52 ص
الحبس 10 سنوات لعاطل متهم باختطاف طفل وطلب فدية من أهليته بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية – محمد فتحى
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قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، بحبس "محمد .س .ا" عاطل 10 سنوات، وذلك لاختطافه أحد الأطفال وطلب فدية من أهليته بدائرة مركز شبين الكوم . 

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن المقدم أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم من ضبط "محمد .س .ا" عاطل، لاختطافه أحد الأطفال وطلب فدية من أهليته بدائرة مركز شبين الكوم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 

 

 


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