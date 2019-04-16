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التضامن تكشف حقيقة إخفاء أثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:56 ص
التضامن تكشف حقيقة إخفاء أثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن
كتبت ـ هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إمكانية إخفاء أثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو شرب كوب من الخل، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت وزارة التضامن أنه لا صحة لإخفاء أثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو تناول الخل، مُشددةً على أن تحليل عينات المخدرات يتم من خلال أحدث الأجهزة الخاصة بالكشف عن أثار المخدرات، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بروتوكول تعاون مع مصلحة الطب الشرعي، وذلك بشأن التعاون في تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك يأتي في إطار سعى الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة.

 


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