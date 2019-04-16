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التضامن: الخميس 18 إبريل آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:16 م
التضامن: الخميس 18 إبريل آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة
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أعلن أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعى، عن أن الخميس 18 إبريل الجارى هو آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية لهذا العام والبالغ عددها 12 ألف تأشيرة حيث يتم السداد فى أقرب مكتب بريد أو فروع البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويقوم كل شخص فائز بالتأشيرة بالتوجه لسداد قيمة الرسوم وفقا لمستوى رحلة الحج، ثم بعد ذلك يقدم قسيمة الإيداع مرة أخرى إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها.

وناشد عبد الموجود، فى بيان اليوم، الحجيج الفائز فى قرعة حج الجمعيات بسرعة تسديد رسوم الحج مع اعتبار عدم السداد اعتذارا من جانب الحاج وسيتم تصعيد حجاج آخرين من قوائم الاحتياط، حيث تم تحديد قائمة احتياطى بكل محافظة تمثل نسبه 30%، مشيرا إلى أن انطلاق أولى رحلات الحج ستكون يوم 23 يوليو القادم وأنه تم لأول مرة لهذا العام الاتفاق مع وزارة الأوقاف لإيفاد واعظات دينيات لتقديم الوعظ بالأراضى السعودية لمرافقة رحلة الحجيج وأنه سيتم عقد ندوات دينية لتوعية الحجيج بمناسك الحج من خلال التنسيق مع الوعاظ المتخصصين، بجانب عقد أيضا ندوات دينية خلال تواجدهم فى السعودية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأضاف المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة أنه على كل حاج فائز بالقرعة كفائز أساسى سرعة تقديم المستندات المطلوبة للإدارات الاجتماعية ومنها جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة على الأقل وصورة بطاقة رقم قومى سارية لمدة لا تقل عن سنة إضافة إلى فيش جنائى وشهادة طبية بالحالة الصحية تصدر من خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وبيان الأمراض المزمنة تحت العلاج وأن جميع المستندات المطلوبة يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد قررت مد فترة تسديد رسوم رحلة حج الجمعيات لهذا العام حتى 18 من إبريل الجارى بدلا من 10إبريل وذلك تيسيراً على الحجاج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات التى أعلنت عنها الوزارة.

 


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