البنك الوطنى الكويتى: نعتزم التوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة

الكويت (أ ش أ)

أكد الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى عصام الصقر، اعتزام المجموعة التوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على زيادة حصة البنك السوقية فيه، عبر التركيز على قطاع الأفراد.

وقال الصقر - فى حوار تلفزيونى - إن السوق المصرى يعتبر من الأسواق الرئيسية بالنسبة لنا، والتواجد بأكبر الأسواق فى المنطقة من حيث عدد السكان، يعد تواجدا استراتيجيا، مشيرا إلى استهداف الاستفادة من قلة تكاليف التمويل، بالإضافة الى إمكانية الوصول للسيولة على مستوى جميع الأسواق التى يعمل بها (الوطنى)، بفضل ما يتميز به البنك من مكانة ريادية على المستوى الإقليمى، بالإضافة إلى ارتفاع التصنيف الائتمانى للبنك على المستويين الإقليمى والدولى.

وأضاف أن هناك العديد من الفرص الكامنة عبر جميع القطاعات فى السوق المصرى (التجزئة، الشركات، المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، مؤكدا أن (الوطني) الكويتى يخطو قدما على المسار الصحيح، ليصبح من أهم الجهات الفاعلة فى السوق المصرى، من خلال استهداف تلك الفرص.

كان بنك الكويت الوطني، قد أعلن يوم الأحد الماضى، تحقيقه 107.7 مليون دينار كويتى (نحو 354 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية فى الربع الأول من عام 2019، بنمو بلغت نسبته 15.1% على أساس سنوى، مشيرا إلى ارتفاع أصوله الإجمالية إلى 27.4 مليار دينار (نحو 90.1 مليار دولار).