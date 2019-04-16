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"الإسكان": لا صحة لطرح وحدات سكنية بمساحات 120م2 كاملة التشطيب

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:38 ص
"الإسكان": لا صحة لطرح وحدات سكنية بمساحات 120م2 كاملة التشطيب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام وزارة الإسكان طرح 180 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى بمساحات 120 مترا بمقدم 14 ألف جنيه وقسط شهرى 480 جنيها، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماما.

 

وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لطرح وزارة الإسكان وحدات سكنية بمساحات 120م2 كاملة التشطيب، بأى محافظة من المحافظات، بمشروع الإسكان الاجتماعى، موضحة أن وحدات الإسكان الاجتماعى التى تطرحها الوزارة مكونة من (3 غرف وصالة) وبمساحات تتراوح من (75- 90) م، مشددة على أنه فى حال طرح أى وحدات بمساحات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميا من قبل الوزارة، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الحاجزين والراغبين فى الحجز بالمشروع.

 

وأشارت الوزارة، إلى أنه بدأ يوم الاثنين الموافق 15/4/2019، سحب كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمكاتب البريد المميكنة، بالمحافظات المطروح بها الوحدات، حيث يتم طرح ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بنظام التمليك للمواطنين محدودى الدخل، بمساحة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطي بمحافظة بنى سويف – الضمرانية بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).

 

 


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