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الإدعاء الفرنسى: حريق نوتردام ربما قد يكون نجم عن حادث

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:29 م
الإدعاء الفرنسى: حريق نوتردام ربما قد يكون نجم عن حادث نوتردام بعد الحريق
رويترز
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قال ممثلو ادعاء فرنسيون اليوم الثلاثاء إن الحريق الذي استعر في كاتدرائية نوتردام ربما يكون ناجما عن حادث وذلك بعدما أخمد رجال الإطفاء النيران المشتعلة في الأطلال خلال الليل.

واحتاج الأمر لأكثر من 400 رجل إطفاء لإخماد النيران التي أتت على سقف الكاتدرائية التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من ثمانية قرون وتسبب في انهيار برجها. وعملوا طوال الليل للسيطرة على الحريق بعد نحو 14 ساعة من اندلاعه.

وقال المدعي العام في باريس ريمي إيتس "نميل لنظرية أنه كان حادثا" وأضاف أن 50 شخصا يعكفون على تحقيق من المتوقع أن يكون طويلا ومعقدا.

وأصيب رجل إطفاء ولم ترد أنباء عن أي إصابات أخرى في الحريق الذي نشب بعد موعد إغلاق المبنى أمام الجمهور في المساء.

ومن الخارج بدا برجا الجرس والجدران الخارجية صامدة. لكن النيران أتت على أروقة الكاتدرائية والهيكل العلوي.

 

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رجال الاطفاء فى فرنسا

حريق كاتدرائية نوتردام

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