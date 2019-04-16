اضبط مخالفة.. سكان مساكن زنارى بدمياط يشكون من الإهمال "صور"

دمياط معتز الشربينى

أعرب سكان مساكن الزنارى بقرية العنانية بدمياط عن استيائهم من تعدد المشاكل بالمنطقة بسبب إهمال التنفيذيين.

يقول محمد القشاوى أحد سكان المنطقة، إن أكثر المشاكل التى يعانى منها السكان هى تراكم أكوام القمامة بسبب عدم توافر صناديق تجميع للقمامة بالمنطقة بأكملها مما أدى إلى انتشار الفئران والغربان وحشرات كثيرة تنتقل إلى الشقق.

وأضاف أن الصرف الصحى بالمنطقة يحتاج إلى إعادة صيانة بسبب سوء حالة الشبكات وطفح الصرف الصحى بالشوارع من وقت لآخر وخاصة مع حلول موسم الصيف.

وأضاف كريم أبوملوه من سكان مساكن زنارى خاطبنا جميع المسؤولين بدمياط لحل مشاكل المنطقة حيث يوجد بها كتلة سكنية أكثر من 3500 مواطن.

وأضاف أن المنطقة بها إعداد كبيرة من الكلاب الضالة التى تجوب الشوارع ليلا ونهارا وتهدد حياة المارة وخاصة الأطفال.











