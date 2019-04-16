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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:31 ص
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استعدادات محافظة القاهرة لاحتفالات أعياد الربيع × 12 معلومة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:30 ص
استعدادات محافظة القاهرة لاحتفالات أعياد الربيع × 12 معلومة أعياد الربيع
كتب سيد الخلفاوى
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استعدت محافظة القاهرة لاستقبال احتفالات أعياد الربيع، "شم النسيم" والذى يوافق 29 أبريل الجارى، ويستعرض "اليوم السابع" أهم الاستعدادات، فى 12 معلومة.

 

1ـ توفر سيارات إسعاف بالقرب من المتنزهات للتعامل مع أى طارئ.

2ـ إعلان حالة الطوارئ بمديرية الصحة بالقاهرة لمدة 24 ساعة.

3ـ توفير الأدوية وإلغاء إجازات الأطباء والمراقبين الصحيين.

4ـ متابعة الأسواق والشهادات الصحية لمحلات الأغذية.

5ـ التصدى لأى مخالفات أو تجاوزات وتحديدا محلات الأسماك المملحة والفسيخ.

6ـ إعلان الطوارئ فى مراكز السموم.

7ـ المرور على دورات المياه العمومية بالمساجد ورش أى أماكن بها تجمعات ذباب.

8ـ  تخصيص 140 أتوبيس لخدمة الجمهور فى المتنزهات والحدائق.

9ـ مراجعة عوامل الأمن فى تشغيل أتوبيس النقل النهرى

10ـ تنظيم رحلات نهرية للقناطر بأسعار مناسبة.

11ـ رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات استعدادا لاستقبال المواطنين.

12ـ توزيع أكياس لجمع القمامة على المترددين على الحدائق للحفاظ عليها.


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