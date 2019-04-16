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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:44 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة دبى - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحا عدد 3.03 نقطة ليصل إلى مستوى 2808.07 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 239.5 مليون سهم محققة ما قيمته 150.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2322 صفقة ل33 سهما، وارتفع 18 سهما، فيما انخفض 11 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.26%، ثم البنوك بنسبة 0.06%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الاتحاد العقارية بنسبة 5.93%، ثم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.73%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.88%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.42%


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