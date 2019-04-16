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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم بنك الكويت

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:47 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم بنك الكويت بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحا عدد 0.16 نقطة ليصل إلى مستوى 1441.43 نقطة، مدفوعا بصعود البنوك التجارية.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 412 مليون سهم، بقيمة قدرها 89 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 3.04% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.93%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 4.13% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.63%.


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