وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "وزارة الخارجية تتوجه اليوم بطلب إضافي إلى المحكمة الدولية للقانون البحري لاتخاذ إجراءات ملزمة تجاه الجانب الروسي للإفراج عن البحارة الأوكرانيين"، مشيرا إلى أن بلاده تعول على أن تلزم المحكمة روسيا بالإفراج عن البحارة خلال الفترة المقبلة.

في ذات السياق، وجه الادعاء الروسي إلى محكمة "ليفورتوفسكي" بموسكو طلب تمديد الحبس للبحارة الـ 24 المحتجزين على ذمة التحقيق معهم بسبب "عبور الحدود الروسية بشكل غير شرعي".

يذكر أن حرس الحدود الروسي احتجز، يوم 25 نوفمبر الماضي، 3 سفن أوكرانية مع طواقمها بعد دخولها المياه الروسية في مضيق كيرتش بالقرب من سواحل شبه جزيرة القرم.