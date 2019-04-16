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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 – 4 – 2019 فى مصر

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:32 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 – 4 – 2019 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 622 جنيها للجرام فى سوق الصاغة، بعد تراجع الأسعار أمس نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا من 1292 دولار إلى 1288 دولار.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

 

عيار 24 سجل اليوم 710.75 جنيه للجرام

 

عيار 21 سجل اليوم 622 جنيها للجرام

 

عيار 18 سجل اليوم 533.25 جنيه للجرام

 

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 4976 جنيها

 

أوقية الذهب 1288 دولار .

 

يقدم "اليوم السابع"، خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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