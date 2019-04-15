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الإثنين، 15 أبريل 2019 02:18 ص
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29 محطة معالجة ومصنعان للإسالة ووحدة إعادة التغييز أدوات لتحويل مصر مركز للطاقة

الإثنين، 15 أبريل 2019 02:00 ص
29 محطة معالجة ومصنعان للإسالة ووحدة إعادة التغييز أدوات لتحويل مصر مركز للطاقة ارشيفية
كتبت :مروة الغول
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قال مصدر بقطاع البترول، إن البنية التحتية للغاز الطبيعى فى مصر تؤهلها للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة، لافتا أن مصر تمتلك محطات معالجة الغاز ومصانع إسالة ووحدات إعادة تغييز.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر تمتلك 29 محطة معالجة غاز، ومصنعين للإسالة الغاز ووحدة لإعادة التغييز بالعين السخنة، لافتا إلى أن هذه المحطات والمصانع هى التى ستعلب الدور الرئيسى فى عمليات تصدير الغاز.

وقطعت مصر شوطا كبيرا فى تحولها إلى مركز إقليمى للطاقة، لتكون أكبر قاعدة فى المنطقة لتداول الطاقة، وفى سبيل ذلك اتخذت مصر عدة خطوات منها، إصلاح البيئة التشريعية وتوقيع عدة اتفاقيات مع أكثر من دولة، إضافة إلى إنشاء مشروعات ضخمة فى قطاع التكرير والبتروكيماويات.

 


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