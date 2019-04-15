وزير النقل يطالب بتكثيف الأعمال والانتهاء من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

كتب رضا حبيشى

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع الشركات المنفذة للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بحضور عدد من قيادت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المرحلة حيث استعرض الوزير التقدم في أعمال الحفر في عدد من محطات الخط والتقدم في أعمال تحويل المرافق في أماكن محطات أخرى بالمشروع وكذلك الإجراءات الخاصة بإزالة كافة التحديات والمعوقات به وذلك لدفع معدلات التنفيذ وسرعة الانجاز.

وأكد الوزير ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال في هذا المشروع الهام وفقا لقياسات الجودة العالية وأن تتم موافاته بجدول زمني معدل يشمل تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقا للموعد المتفق عليه حسب بنود التعاقد، مشيرا الى الأهمية الكبيرة لمشروعات مترو الأنفاق في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة خاصة مع اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى.

ولفت إلى أن أعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل (الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الألكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر)، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى «الكيت كات» غربا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.

ونوه إلى أنه يتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء (الجزء الأول) من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل هذه المرحلة 4 محطات نفقية وهي (ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات) و(الجزء الثانى) من المرحلة الثالثة بطول 6,6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية وعدد4 محطات علوية) وهي (السودان – إمبابة – البوهى– القومية العربية – الطريق الدائري- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج) والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول7,1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهي التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول– بولاق الدكرور- جامعة القاهرة، لافتا إلى أن إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو تبلغ حوالى 44.5 مليار جنيه، مضيفا أن الخط الثالث سيخدم مجموعة من المناطق التبادلية ومنها الربط مع «المونوريل» الذي يربط العاصمة الإدارية في محطة الاستاد، كما يرتبط بالقطار السريع في محطة عدلي منصور ويربط الضبعة بمحطة روض الفرج التبادلية.