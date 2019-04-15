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وزير العمل السعودى: المنطقة العربية تحتاج لإعادة النظر فى التعامل مع احتياجات الشعوب

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:34 ص
وزير العمل السعودى: المنطقة العربية تحتاج لإعادة النظر فى التعامل مع احتياجات الشعوب فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية
كتب محمود راغب
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قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، إن مؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة في دورته 46 يجدد صور التلاحم العربي، موجها التحية والشكر لجمهورية مصر العربية رئيسا وشعبا، لدعمهم مسيرة العمل العربي المشترك بكافة ميادينه وعلى كل مستوياته.

جاء ذلك خلال فعاليات  أعمال الجلسة العامة اﻷولى لمؤتمر العمل العربي في دورته ال 46، في يومه الثاني، مؤكدا أن المنطقة العربية والعالم أجمع يشهد تطورات واسعة ومتسارعة تتطلب إعادة النظر في أليات وإجراءات التعامل مع احتياجات الشعوب، خاصة مجالات سوق العمل، لافتا إلى أن الحلول المقترحة في تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية يأتي استجابة لهذه التحولات التي تحدث في المنطقة العربية.

وأوضح أن دول العالم اعتمدت أجندة التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشرة 2030، منتهجة أسلوبا في القياس الكمي ﻹنجاز متطلبات التنمية وتحدياتها، والمملكة العربية السعودية ملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

كانت قد بدأت أمس اﻷحد أعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي، الذى ينعقد بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ممثلى أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية.

ويحضر الدورة 17 وزير عمل عربى، ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 

 

 


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