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الإثنين، 15 أبريل 2019 11:52 ص
خالد صلاح
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وزيرة التضامن غادة والى تفتتح معرض الحرف اليدوية وتشيد بالمعروضات

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:22 ص
وزيرة التضامن غادة والى تفتتح معرض الحرف اليدوية وتشيد بالمعروضات جانب من افتتاح معرض الحرف اليدوية
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افتتحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي معرض الحرف اليدوية المقام على هامش مؤتمر المسؤولية المجتمعية والنهوض بالشراكات الإقليمية من اجل التنمية  يرافقها  المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة،والذى ينظمه بنك الإسكندرية ضمن مبادرة "إبداع من مصر" ويشارك في المعرض 18 عارض من حرفيى المبادرة، بالإضافة لعرض أعمال عدد من الحرفيين من اللاجئين من السودان واثيوبيا وسوريا.
 
واشادت والى بمستوى العارضين والمعروضات وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها استراتيجية لدعم الحرف اليدوية وتنمية مهارات أصحابها على اكثر من مستوى وان الوزارة تتعاون مع بنك الاسكندرية فى تنظيم المعارض ودعم الخطط التسويقية بما يتيح فرص اكبر لنمو وتطوير الحرف اليدوية.
 
من جانبها أكدت ليلى حسنى مدير المسؤولية المجتمعية ببنك الاسكندرية، على ان دعم وزارة التضامن الاجتماعى لمبادرة ابداع من مصر ومساندة اصحاب الحرف اليدوية عظم من استفادة اصحاب الحرف ودفع البنك للتوسع فى توجيه برامج المسؤولية المجتمعية لأصحاب الحرف اليدوية.
 
جانب من افتتاح معرض الحرف اليدوية (2)
جانب من افتتاح معرض الحرف اليدوية (2)

جانب من افتتاح معرض الحرف اليدوية (1)
جانب من افتتاح معرض الحرف اليدوية (1)

 


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