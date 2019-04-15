وزارة التموين: بدء استلام القمح المحلى من المزارعين اليوم

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام الأقماح المحلية من المزارعين اعتبارا من اليوم الإثنين منتصف شهر إبريل الجارى، من خلال الجهات المسوقة وبالأسعار المحددة من قبل الحكومة وهو 685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5 وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5 .

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن بدء توريد موسم القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من منتصف شهر إبريل الجارى، وأن كميات التوريد قد تكون ليست كبيرة فى بداية الموسم نطرا لحالة الأحوال الجوية ولكنها ستتزايد معدلات التوريد مع نهاية الشهر وكذلك فى الشهر المقبل، لافتا إلى حرص الحكومة على تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح المحلى من خلال وضع سعر عادل للقمح، ﻭأنه من المتوقع استلام كميات من القمح المحلى خلال الموسم تقرب من 3 ملايين و600 ألف طن قمح، كما أن الوزارة لديها أيضا مخزون استراتيجًى من القمح يكفى أكثر من 4 أشهر حاليا بجانب ما سيتم استلامه من القمح المحلى.