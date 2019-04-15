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هيلارى كلينتون تعليقا على حريق كاتدرائية نوتردام : " قلبى مع باريس "

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:57 م
هيلارى كلينتون تعليقا على حريق كاتدرائية نوتردام : " قلبى مع باريس " هيلارى كلينتون
كتب محمد رضا
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علقت هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الخاسرة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، على الحريق المأساوى الذى نشب فى كاتدرائية نوتردام، اليوم الاثنين، وقالت "قلبى مع باريس.. تعد نوتردام رمزًا لقدرتنا كبشر على الاتحاد .. لبناء مساحات لالتقاط الأنفاس للعبادة لا يمكن لأى شخص أن يبنيها بمفرده.. أتمنى مقاومة فرنسا لهدفها المشترك لأنها تحزن وتعيد البناء".

ويذكر أن حريق هائل نشب فى كاتدرائية نوتردام  ،بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين، نتج عنه انهيار برج الكاتدرائية التاريخية، بينما مايزال الحريق مشتغلًا فى الكاتدرائية وسط جهود مكثفة لمحاولة السيطرة النيران.

تدوينة هيلارى كلينتون
تدوينة هيلارى كلينتون

 

فيما وصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قبل قليل، إلى مقر حريق كاتدرائية نوتردام فى العاصمة الفرنسية باريس،  وعلق قائلا  "كاتدرائية نوتردام فى باريس تحترق، كل مشاعرى وأفكارى مع الأمة والكاثوليكيين والفرنسيين، ومثل كل المواطنين، فإنى حزين الليلة لمشاهدتى جزءًا منا يحترق".

 

 


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