هيئة الاستثمار تصدر الكتاب الدورى الخاص بضوابط زيادة رأس المال للشركات

كتب ـ عبد الحليم سالم

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتيسير علي المستثمرين، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، الاثنين، قرارا بضوابط زيادة رأس مال الشركات، ويتضمن هذا الكتاب المستندات والإجراءات المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال، بالطريق النقدى للشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم وقواعد التعامل على حقوق الأولوية فى الاكتتاب فى الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية.

كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار، عددين من صحيفة الاستثمار، حيث تم تجميع كل ما صدر مؤخرا من كافة الكتب الدورية والقرارات الوزارية واللوائح.

جدير بالذكر، أن هذا الكتاب الخاص بزيادة رأس المال، وصحيفة الاستثمار التى تشتمل على كل الكتب الدورية، متاح على الموقع الإلكترونى للهيئة.