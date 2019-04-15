نقيب المرشدين بأسوان: انطلاق انتخابات النقابة و385 مرشدًا لهم حق التصويت

أسوان - ندى سليم

أكد شكرى سيف الدين، نقيب المرشدين السياحيين بمحافظة أسوان، عن إنطلاق عملية التصويت فى إنتخابات النقابة العامة، لإختيار النقيب العام ومجلس النقابة، موضحا أن إجمالى عدد المرشدين المقيدين بالمحافظة يبلغ ٣٨٥ مرشد، حيث تم تخصيص لجنة إنتخابية واحدة داخل مقر نقابة المرشدين بأسوان، من إجمالى 7 لجان على مستوى الجمهورية.

وأوضح نقيب المرشدين السياحيين بمحافظة أسوان، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، عن غلق باب اللجان أمام الناخبين فى ٧ مساء اليوم، مشددا على ضرورة حضور نسبة 50% ممن لهم حق التصويت كنصاب قانونى، طبقًا لمواد القانون رقم 43، 46، من المُسددين لاشتراكات عام 2018 على الأقل، وأنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى، فسيتم إعادة التصويت يوم الإثنين 22 أبريل 2019، بحضور25%.

وأوضح أن هناك ٤ مرشحين يتنافسون على مقعد النقيب العام وهم رامى سمير فراج، حسن محمد حسن النحلة، أسامة غنيمى طنطاوى، إيناس صادق محمد خطاب، و23 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة العامة.