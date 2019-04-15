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الإثنين، 15 أبريل 2019 01:14 م
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نقابة الصيادلة: الإدارية العليا تقضى برفض وقف الانتخابات

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:02 م
نقابة الصيادلة: الإدارية العليا تقضى برفض وقف الانتخابات نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قالت النقابة العامة للصيادلة، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة "دائرة فحص الطعون"، قضت بجلستها المنعقدة اليوم الأثنين، برفض وقف انتخابات نقابة الصيادلة، المقرر اجراؤها غداً الثلاثاء، كما قضت المحكمة بالاستمرار فى حكم وقف تعيين الحارس القضائى للنقابة وإحالة الدعاوى للمفوضين لإعداد تقرير وعرضه بجلسة 6 مايو المقبل، كما رفضت المحكمة بجلسة اليوم تداخل الحارس القضائى فى الدعوى. 
 
وأكدت نقابة الصيادلة، في بيان، أن الانتخابات قائمة فى موعدها غداً الثلاثاء 16 أبريل ، ودعت الصيادلة الى المشاركة بكثافة واختيار من يمثلوهم .
 
ووجهت النقابة الشكر والتقدير للدكتور أحمد عبيد أمين صندوق النقابة لمتابعته المستمرة لكافة القضايا، ووجهت الشكر للشئون القانونية بالنقابة لبذلهم كافة الجهود فى التصدى لشبح فرض الحراسة القضائية والإصرار على السير فى طريق الديمقراطية وإجراء انتخابات النقابة فى موعدها.
 
 
 

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