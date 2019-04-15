نائب وزير الخارجية الروسى: وقف التعاون بشكل كامل بين روسيا والناتو

موسكو(أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، وقف التعاون بشكل كامل بين روسيا والناتو عبر الخطين المدنى والعسكرى.

ووصف جروشكو، فى تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، قرار الحلف بوقف اتصالات العمل الاعتيادية عبر الخط العسكرى، بـ "غير المعقولة"، مشيرا إلى أن الناتو تخلى بنفسه عن الأجندة الإيجابية فى العلاقات مع روسيا، وحتى الآن لا توجد علامات تدل على أن الناتو يعرف كيفية الخروج من هذا المأزق.

ولفت الدبلوماسى الروسى إلى أن الأمن فى أوروبا يعتمد إلى حد كبير على العلاقات بين روسيا وحلف الناتو، موضحا أن الحلف تمادى كثيرا فى تأجيج المواجهة مع روسيا، قائلا "إنها مفارقة، لكن العلاقات بين روسيا والناتو اليوم تذكرنا كثيرا بالحالة المعتادة التى شكل الحلف لأجلها "الحرب الباردة"، وحاليا يوجد الكثير من الردع والقليل جدا من الحوار".

وذكر غروشكو أن إجمالى النفقات العسكرية لدول الناتو زاد فى العام الماضى على تريليون دولار، أى أكثر بـ22 مرة عن المؤشر الروسى فى هذا المجال، مشددا على أن موسكو لا تنوى الانخراط فى سباق تسلح، وتركز فقط على الوسائل الفعالة والدقيقة.