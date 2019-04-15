"من غير بهدلة".. تعرف على خطوات استخراج جواز سفر جديد لطفلك

كتب - أحمد عبد الهادى

يعانى العديد من الأباء والأمهات فى استخراج جوازات السفر لأبنائهم أو إضافتهم على جوازات سفرهم بسبب عدم علهمم بالإجراءات والأوراق المطلوبة، ما يجعلهم يترددون على مصلحة الجوازات ربما عدة مرات، وذلك لأن الموظف غير قادر على إعطاء المعلومات بشكل تفصيلى فى ظل كثافة الإقبال عليه.

واليوم السابع يشرح فى خطوات بسيطة وسهلة، الأوراق المطلوبة التى تجعلك لا تتردد على المصلحة كثيرا وإنجاز أوراقك فى يوم واحد إذا أردت إضافة الطفل على جواز سفرك أو قررت استخراج جواز سفر خاص به:

أولا: إضافة الطفل على جواز السفر :

- عملية إضافة الطفل على جواز السفر تطلب أن يكون جواز سفرك قديم، فإذا كان جديداً لن تستطيع إضافة الطفل، وفى هذه الحالة ستقوم بإجراءات عمل جواز سفر منفصل له.

- الأوراق المطلوبة: شهادة ميلاد بالكمبيوتر وثلاث صور للطفل 4 X 6 بخلفية بيضاء.

- تحضير مبلغ كاف للرسوم وقد لا تكون كبيرة

- يتم استلام الجواز القديم ومضاف إليه الطفل فى نفس اليوم.

ثانيا عمل جواز سفر جديد للطفل :

- فى حالة أن لديكِ جواز سفر جديد ستضر إلى عمل جواز جديد لطفلك ، لكن لن تستغرق الإجراءات وقت طويل.

- الأوراق المطلوبة : بطاقتك الشخصية ، شهادة ميلاد بالكمبيوتر وثلاث صور شخصية 4 X 6 بخلفية بيضاء.

- يستغرق صدوره من ثلاثة لأربع أيام.