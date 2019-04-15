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"مليون مننا وجعهم جهلنا".. حملة توعوية عن مرض البهاق

الإثنين، 15 أبريل 2019 03:28 م
"مليون مننا وجعهم جهلنا".. حملة توعوية عن مرض البهاق
كتبت فاطمة ياسر
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أطلقت مجموعة طالبات بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة عين شمس قسم علوم الإتصال و الإعلام حملة توعوية عن مرض البهاق باسم "بقع نور" تحت شعار "مليون مننا وجعهم جهلنا" .
 
تقوم فكرة الحملة على التوعية و تصحيح الفهم الخاطئ عن المرض ، حيث يعتقد البعض أن المرض مُعدي و البعض الآخر يعتقد أنه نقص مناعي ، و من هنا جاء دور الطالبات في التوعية و عددهم 15 طالبة ، حيث أنه يقوم برنامج الحملة بتوضيح أسباب المرض ، فمرض البُهاق ما هو إلا مرض نتج بسبب خلل في الجهاز المناعي و ليس ضعفاً كما يُردد البعض ، هذا الخلل يؤدي إلى فرز أجسام مضادة تحارب الخلايا الصبغية بالجسم و التي هي مسؤولة عن إفراز مادة "الميلانين" ، المادة المسؤولة عن تلوين الجلد .
 
مرض البهاق
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وأوضح الدكتور حسين حسب النبي أستاذ الأمراض الجلدية و التناسلية و العقم بكلية الطب جامعة الأزهر من خلال حديثه مع إحدى الطالبات أن حتى هذه اللحظة لا يوجد سبب واضح لخلل الجهاز المناعي حيث أنه به عامل وراثي و في بعض الأحيان قد يؤدي العامل النفسي لظهور المرض، وقد أوضح طرق العلاج من خلال الآشعة فوق البنفسجية أو العلاج بالعقاقير أو عن طريق الكريمات أو التدخل الجراحي، وأشار إلى أن مريض البُهاق يقضي سنوات في العلاج.
 
وأوضح أن 50% من المرضى يستجيبون للعلاج ، وكشفت الحملة عن عدد المصابين بالمرض في مصر حيث أنهم مليون شخص و من هنا جاءت فكرة الشعار.
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كل تلك الأشياء المتعلقة بالمرض يقوم بتوضيحها الطالبات من خلال برنامجهم ، فقاموا بتنفيذ إعلان تليفزيوني و إعلانين راديو أحدهم غنائي و الآخر درامي لمخاطبة شرائح المجتمع الأقل ، وتتم التوعية من خلال إستخدام السوشيال ميديا و ذلك من خلال صفحتهم "بقع نور" على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك و سيتم قريباً عرض الإعلانات على الصفحة الخاصة بهم ، فالهدف الرئيسي للحملة تغيير النظرة حول مريض البُهاق و خاصةً من خلال توعية الأطفال ،وعدم التنمر على المريض و توضيح أن المرض غير مُعدي.

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