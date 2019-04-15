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مصر التحدى والإنجاز.. 11.5 مليار جنيه استثمارات رياضية فى 6 سنوات فقط

الإثنين، 15 أبريل 2019 05:39 م
مصر التحدى والإنجاز.. 11.5 مليار جنيه استثمارات رياضية فى 6 سنوات فقط الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى
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"الفوز والتميز وتحقيق نجاح يفوق التوقعات".. حلم مصرى يحققه شبابنا من خلال الرياضة، أبطالنا يحطمون الأرقام القياسية ويصنفون عالميًا فى أكثر من لعبة، ويرفعون علم مصر فى كل مجال.

وانطلاقا من اهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة، وحرصًا منها على تنمية مهارات الشباب والنهوض ببعض الأنشطة الرياضية، بلغ حجم استثمارات المشروعات خلال السنوات الست الماضية نحو 11.5 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير 4000 ملعب ومركز شباب وأندية رياضية وشبابية من خلال إنشاء ملاعب خماسية وقانونية، وكذا إنشاء حمامات سباحة تدريبية، وتطوير بيوت شباب لاستقبال الشباب في كافة المحافل، وكذا رفع كفاءة المدن الشبابية ومراكز التدريب والتعلم المدني.

كما تم تنفيذ 2861 ملعبًا بإجمالي تكلفة 1.8 مليار جنيه، وإنشاء واستكمال وتطوير المدن الشبابية بإجمالي تكلفة 480.2 مليون جنيه، وتطوير 246 مركز شباب منها 169 مركزا بالقرى الأكثر احتياجًا بتكلفة 460 مليون جنيه، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق تحيا مصر.

فضلاً عن إنشاء صالات مغطاة بتكلفة 392 مليون جنيه، وإنشاء مراكز للتنمية الشاملة بتكلفة 334 مليون جنيه، وإنشاء 44 حمام سباحة بتكلفة 220 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء 19 مركز شباب في القرى ذات الكثافة السكانية بتكلفة 56.7 مليون جنيه، وتطوير 5 بيوت شباب بتكلفة 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء واستكمال وتطوير المدن الشبابية بمدن "شرم الشيخ، بورسعيد، الغردقة، أبو قير، أسوان، بورسعيد، الأقصر".


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مصر التحدى والانجاز

المشروعات الرياضية

الرياضة المصرية

مراكز الشباب




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