مسن يقتل زوجته بـ"شومة" بسبب خلافات نشبت بينهما بقنا

قنا - وائل محمد

أقدم مسن، اليوم الاثنين، على قتل زوجته المسنة أيضاً بشومة، وذلك بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، وتولت النيابة العامة التحقيقات الأولية مع المتهم.

وكان اللواء مجدى القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقي إخطاراً من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد قيام "امين. ر.ا" يبلغ من العمر 70 عاماً، بقتل "رتيبة.ح.ا"، تبلغ من العمر 60 عاماً، مقيمون بقرية عزبة علام بمركز فرشوط، بعد أن انهال عليها بشومة، مما أدي إلي وقوعها جثة هامدة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.