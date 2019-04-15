محافظ قنا يشهد بدء موسم توريد القمح المزروعة على مساحة 108 ألف فدان

قنا - وائل محمد

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بدء موسم توريد القمح بصومعة مدينة قنا بالكليو 6 ، في حضور أشرف عبد الرازق وكيل وزار الزراعة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وأشار الهجان إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 108 ألف فدان والمتوقع توريده هذا العام يصل إلى 190 ألف طن، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده العام الماضي بلغ 168 ألف طن.

وأكد الهجان أن عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه والحفاظ على سلامته وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع تتم طبقا لنظام اليكترونى لافتا إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة تبلغ 205 ألف و 590 طن موزعة على عدد 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 15 ألف و 590 طن.

وفي السياق ذاته قرر محافظ قنا إحالة مسئول وزارة الزراعة بلجنة استلام الاقماح بصومعة قنا، إلي التحقيق ومجازاته لعدم تواجده بمقر عمله أثناء عملية استلام الاقماح مشددا علي ضرورة تواجد كافة أعضاء اللجنة المكونة من ممثل من وزارة الزراعة والتموين وهيئة الصادرات والواردات بمقر عملهم بمختلف صوامع وشون المحافظة .