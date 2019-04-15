محافظ المنيا يتابع أعمال النظافة والتطوير بعدد من الميادين والشوارع

المنيا - فريق المحافظات

أجرى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جولة تفقدية، لعدد من الشوارع، والميادين العامة بالمدينة ، للوقوف على الحالة العامة للشوارع ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة النظافة.

كلف المحافظ رئيس المدينة بإزالة كافة الإشغالات والمخلفات أمام المحال التجارية، والعمل على متابعة عدم عودتها مرة أخرى، لضبط الحركة المرورية لتسهيل حركة السير سواء أمام المواطنين أو السيارات .

استمع المحافظ لعدد من شكاوى ومقترحات المواطنين، ووجه بصرف مساعدة عاجلة "شهرية "لسيدة مسنة.

كما وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة، مع ضرورة رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول، كما وجه ببعض الملاحظات التى طالب بإعداد تقرير بها لسرعة تلافيها مثل الإشغالات والإعلانات المخالفة.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذها بشوارع وميادين المنيا بمشاركة المجتمع المدنى والجهود الذاتية ومشاركة طالبات وطلاب المدارس الفنية بالمحافظة ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة ميادين المحافظة وشوارعها الرئيسية، لتظهر بالشكل الجمالى والحضارى المتميز.

وتابع المحافظ الحالة المرورية فى شوارع المدينة، حيث وجه بتكثيف التواجد المرورى لضبط الشارع والتصدى للمخالفين وتحقيق سيولة مرورية وتأمين حركة السيارات وعبور المواطنين.