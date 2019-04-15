محافظ القاهرة: توزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الفقيرة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة وزعت حتى الأن مليون شنطة للسلع الغذائية على الأكثر احتياجًا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والتضامن الأجتماعى .

وقدم محافظ القاهرة خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة المنعقد الأن بديوان المحافظة، الشكر للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى على تعاونهم ومشاركتهم فى تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجا.

وقال خالد عبد العال، أن المحافظة تعمل على الاهتمام بمراكز الشباب وتطويرها بما يعكس على سلوق الشباب وممارستهم للرياضة،يحضر الاجتماع نواب محافظ القاهرة، والسكرتير العام والسكرتير المساعد، وجميع مديرى المديريات ورؤساء الأحياء وقيادات المحافظة.



