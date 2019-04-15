محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية رفعت درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال أعياد شم النسيم، موضحا أنه تم التشديد على الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كل المجالات واتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذى يليق بها أمام مواطنيها وزائريها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وشدد محافظ الإسكندرية على الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور ومتابعة الخدمات المقدمة فى الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق، وخاصة الشواطئ المجانية لحل أى مشكلة قد تواجه المواطنين والزائرين، ووضع قائمة بأسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فى ذلك فورا، وأيضا مراجعة موقف عمال الإنقاذ والجيت سكى والغطاسين بالشواطئ والتأكد من جاهزيتهم للتدخل فى حالة الغرق.

كما شدد المحافظ على الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة والجهات المعنية بتجهيز جميع الحدائق بالمحافظة والعمل على رفع كفاءتها، وتكثيف الحملات للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لرواد الحدائق، مؤكدا الاهتمام المستمر بمستوى النظافة والتجميل وعمل صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والمتنزهات وأعمدة الإضاءة بالحدائق.

وبدورها اجتمعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع جميع مستأجرى الشواطئ فى نطاق المحافظة، حيث تم التنبيه عليهم بضرورة الاهتمام بتوفير خدمة جيدة للمواطنين والرواد، بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة للشواطئ للحفاظ على الأمن، والاهتمام برفع كفاءة وصيانة المنشآت وإعادة الدهانات لكى تظهر الشواطئ بالمظهر اللائق، كما قامت الإدارة المركزية بالانتهاء من طرح وترسية الشواطئ التى انتهى تعاقدها، وقامت بتجهيز الشواطئ المجانية والتى تدار بمعرفة المحافظة من خلال إدارات الشواطئ بالأحياء، وتم التعاقد مع عدد (١٥ مسعفا) على الشواطئ وذلك لتوفير خدمة الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات على الشاطئ فى حينه، وأيضا قامت بتجهيز خطة للمرور والتفتيش على الشواطئ والكافيتريات والمحال العامة خلال أعياد شم النسيم للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة على الواقع وتغريم المخالفين فى الحال.



وأوضحت الإدارة المركزية أن الشواطئ بمحافظة الإسكندرية تنقسم إلى 8 شواطئ مجانية هى؛ شاطئ المندرة بالمنتزه ثان وشواطئ السرايا وميامى بالمنتزه أول وشاطئ جليم بشرق وشاطئ الأنفوشى العام بالجمرك وشواطئ شهر العسل والهانوفيل بالعجمى، وشاطئ المكس بغرب، بالإضافة إلى عدد 22 شاطئا بنظام الخدمة لمن يطلبها، وعدد 19 شاطئا مميزا، وعدد 3 شواطئ سياحية.