video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ماكرون يصل مقر حريق كاتدرائية نوتردام.. ويؤكد: حزين لمشاهدة جزء منا يحترق

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:41 م
ماكرون يصل مقر حريق كاتدرائية نوتردام.. ويؤكد: حزين لمشاهدة جزء منا يحترق حريق كاتدرائية نوتردام
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

وصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى مقر حريق كاتدرائية نوتردام فى العاصمة الفرنسية باريس، الذى اندلع اليوم الاثنين، ويتوجه ماكرون إلى عقد اجتماع مع رئيس شرطة باريس، للإطلاع على آخر مستجدات الحادثة، وذلك حسب ما نشرته وكالات الأنباء العالمية.

وفى السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى أول تعليق له على الحريق الضخم الذى نشب فى كاتدرائية نوتردام، "كاتدرائية نوتردام فى باريس تحترق، كل مشاعرى وأفكارى مع الأمة والكاثوليكيين والفرنسيين، ومثل كل المواطنين، فإنى حزين الليلة لمشاهدتى جزءًا منا يحترق".

تعليق إيمانويل ماكرون على حريق كاتدرائية نوتردام
تعليق إيمانويل ماكرون على حريق كاتدرائية نوتردام

 

ويذكر أن حريق هائل نشب فى كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين، نتج عنه انهيار برج الكاتدرائية التاريخية، بينما مايزال الحريق مشتغلًا فى الكاتدرائية وسط جهود مكثفة لمحاولة السيطرة على النيران.

ورصدت صور ومقاطع فيديو عديدة مشاهد الحريق الضخم الذى شب فى الكاتدرائية وفى هذا الإطار ذكر شاهد من رويترز، أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التى ترجع للعصور الوسطى، كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجى الكاتدرائية.

فيما قالت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جارية للسيطرة على الحريق، بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على تويتر، إنه يجرى إخلاء المنطقة، كما قال شهود لوكالة رويترز، أن برج كاتدرائية نوتردام انهار جراء الحريق الذى اندلع بها، اليوم الاثنين.

بدورها، أعلنت السلطات الفرنسية، عن فتح تحقيق فى أسباب حريق كاتدرائية "نوتردام"، وأمر النائب العام الفرنسى، بفتح تحقيق فى أسباب الحريق، مشيرة الى أنه حتى الآن لا يوجد إصابات فى صفوف العاملين أو المواطنين.

فيما ألغى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خطاباً كان موجهاً للفرنسيين بسبب الحريق، حيث قال مسئول بقصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها اليوم الاثنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صدق أو لا تصدق.. أعمال بناء كاتدرائية نوتردام فى باريس استغرقت أكثر من 100 عام

تعرف على حكاية "الأحدب" سبب شهرة كنيسة نوتردام

حينما يحترق التاريخ.. كاتدرائية نوتردام 1500 عام عراقة وأكثر من 100 سنة بناء.. النيران تحاصر أحد أبرز مصادر السياحة لباريس والعالم يعرب عن آسفه.. وأخر ضرر وقع على المبنى العملاق فى الحرب العالمية الثانية

أنور قرقاش يعلق على حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية ..ماذا قال؟

الخارجية: نتابع ببالغ الأسى والحزن حادث حريق كاتدرائية نوتردام بفرنسا

السيسي عن حريق كاتدرائية نوتردام بفرنسا: خسارة فادحة لكل البشرية

أهم 15 صورة عن كاتدرائية "نوتردام" قبل الحريق الهائل

حريق كاتدرائية نوتردام باريس × 10 فيديوهات

شاهد.. لحظة انهيار البرج التاريخى بكاتدرائية نوتردام فى فرنسا

تعرف على .. أهم 10 معلومات عن كاتدرائية "نوتردام" التاريخية فى فرنسا

حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية يوقف الحياة فى فرنسا .. المبنى مشيد منذ 1500عاما ..و ماكرون يلغى خطاباً رسمياً..وبلدية باريس تخلى محيط منطقة الحادث ..ومصادر فرنسية تؤكد:أعمال الصيانة وراء اندلاع النيران

بث مباشر.. حريق كاتدرائية نوتردام فى باريس

النائب العام الفرنسى يفتح تحقيق فى أسباب حريق كاتدرائية "نوتردام"

ترامب تعليقا على حريق نوتردام: أمر مروع للغاية

انهيار سقف كاتدرائية نوتردام بباريس بالكامل

صور.. انهيار برج كاتدرائية نوتردام جراء الحريق

حريق كاتدرائية نوتردام

انور قرقاش

اخبار عالمية

كاتدرائية نوتردام

اخبار العرب

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة