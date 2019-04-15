لطلاب الثانوية العامة.. 12 معلومة عن أسئلة الامتحانات

كتب محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو 2019، اليوم السابع" يقدم لطلاب الثانوية العامة أهم 12 معلومة عن أسئلة الامتحانات ومواصفات الامتحان.





1ـ الأسئلة ستكون وفق نظام الكراسة الامتحانية" البوكليت" على غرار العامين الماضيين.



2ـ عدد الأسئلة فى كل مادة لن يتغير فهو نفس الجزئيات فى النماذج الاسترشادية على موقع الوزارة.



3ـ الأسئلة ستكون وفق مواصفات الورقة الامتحانية.



4ـ ستكون واضحة وإجاباتها محددة.



5ـ من المتوقع أن تأتى أسئلة فى الامتحان الأصلى من النماذج الإسترشادية على موقع الوزارة.



6ـ الأسئلة ستراعى جميع مستويات الطلاب.



7ـ الأسئلة ستكون متدرجة من السهل إلى الصعب.



8ـ الأسئلة ستكون إجاباتها مناسبة لوقت الامتحان دون زيادة.



9ـ أسئلة الامتحان ستكون خالية من أى اخطاء فنية أو فى الصياغة.



10ـ المساحة المخصصة للإجابة أسفل كل سؤال ستكون مناسبة للإجابة المطلوبة.



11ـ كل طالب سوف يتسلم نسخة امتحان مختلفة بإجمالى 4 نماذج للامتحان توزيع بالترتيب داخل اللجنة.



12ـ نوعية الأسئلة فى النماذج الأربعة متفقة فى المضمون مختلفة فى ترتيب الأسئلة.

