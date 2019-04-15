video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 09:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لأول مرة.. حديقة أسوان تفتتح معرض زهور الربيع ب720 نوع من النباتات النادرة

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:33 م
لأول مرة.. حديقة أسوان تفتتح معرض زهور الربيع ب720 نوع من النباتات النادرة معرض زهور الربيع بأسوان
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

أعلن الدكتور عمرو محمود، مديرالحديقة النباتية بمحافظ أسوان، عن افتتاح معرض زهور الربيع داخل الحديقة لأول مرة ، تزامنا مع انطلاق احتفالات الربيع، موضحا أن المعرض يستمر من  من 14 ابريل حتى20 ابريل، حيث تزينت الحديقة بكافة أنواع الزهور والأشجار وعدد من النباتات النادرة في استقبال الزائرين. 


وأشار مدير الحديقة النباتية بأسوان، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن معرض زهور الربيع يستهدف نشر الوعي بين الزائرين للتعرف على الأنواع النادرة للنباتات والأشجار التي تزخر بها الحديقة، فضلا عن تطور مجال إنتاج الزهور، موضحا أن المعرض يضم  720نوع من النباتات النادرة والأشجار المعمرة الإستوائية.

يذكر أن الحديقة تقع على جزيرة وسط النيل على مساحة حوالى 20 فدان ، وأقصى عرض لها حوالى 115م .
 
 
حديقة أسوان تفتتح معرض زهور الربيع (1)
 

 

حديقة أسوان تفتتح معرض زهور الربيع (2)
 

 

حديقة أسوان تفتتح معرض زهور الربيع (3)
 

 

حديقة أسوان تفتتح معرض زهور الربيع (4)
 

 

حديقة أسوان تفتتح معرض زهور الربيع (5)
 

 

حديقة أسوان تفتتح معرض زهور الربيع (6)
 

 

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مين قال راحت عليهم؟.. القُلة والزير والبلاص تباع بمعرض الزهور

صور.. الزراعة: إقبال غير مسبوق على معرض الزهور بحديقة الأورمان

اخبار مصر

اخبار محافظات

اسوان

اخبار اسوان

الحديقة النباتية

معرض زهور الربيع




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة