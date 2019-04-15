لأول مرة.. حديقة أسوان تفتتح معرض زهور الربيع ب720 نوع من النباتات النادرة



وأشار مدير الحديقة النباتية بأسوان، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن معرض زهور الربيع يستهدف نشر الوعي بين الزائرين للتعرف على الأنواع النادرة للنباتات والأشجار التي تزخر بها الحديقة، فضلا عن تطور مجال إنتاج الزهور، موضحا أن المعرض يضم 720نوع من النباتات النادرة والأشجار المعمرة الإستوائية.



يذكر أن الحديقة تقع على جزيرة وسط النيل على مساحة حوالى 20 فدان ، وأقصى عرض لها حوالى 115م .