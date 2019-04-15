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كرم كردى: فضلت عدم الرد على الشائعات وأدعوا الصيادلة للمشاركة بانتخابات الغد

الإثنين، 15 أبريل 2019 05:57 م
كرم كردى: فضلت عدم الرد على الشائعات وأدعوا الصيادلة للمشاركة بانتخابات الغد الدكتور كرم كردي المرشح على مقعد نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
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أكد الدكتور كرم كردى، المرشح على مقعد نقيب الصيادلة، بانتخابات التجديد النصفى، المقرر عقدها غدا الثلاثاء، أنه قضى شهور طويلة للإعداد للانتخابات، التقى فيها صيادلة فى كافة المحافظات، مشيرا إلى أن أكثر ما أثار دهشته، خلال جولاته هو كم الشائعات والمغالطات التى يتم ترويجها عنه.

 

وأضاف كردى، فى بيان، :" كنت أعلم أن المفلسين الذين ليس لديهم رصيد من التاريخ فى العمل العام، ولا رؤية لما يريدون تحقيقه سيعملون على الانتقاص من المنافس بدلًا من بناء وجود قوي لأنفسهم، وإدخالى فى معارك وهمية تلهينا عن واقع مهنتنا المرير، الذى يحتاج إلى إرادة وعزم وتركيز، وقررت ألا أشارك فى معارك الشائعات، التى لا تنتهى، والتركيز على تحليل ومشاكل الصيادلة بالقطاعات المختلفة، وتجهيز فريق عمل من المتخصصين".

 

وتابع: كنت أشعر بالحزن، وأحيانًا بالغضب من حملات التشويه والإشاعات، وعندما استمروا فى الترويج بأنى مرشح سلاسل الصيدليات، وقمت بالرد المفصل عدة مرات، وتحدثت عن تغول السلاسل على مقدرات الصيادلة، وشرحت كيف أن السلاسل تفاقمت بشكل هستيرى فى عهد من يدعون محاربتها، فضلت العمل في صمت على حملتي الانتخابية، وأحمد الله أنى طيلة الفترة الماضية لم أخرج عن قواعد السلوك القويم والمنافسة الشريفة مهما كانت الاستفزازات، وكلي ثقة أن صيادلة مصر قادرون على التمييز والاختيار وأن الشعارات المجوفة والوعود الزائفة لم يعد لها مكان بيننا".


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