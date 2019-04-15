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الإثنين، 15 أبريل 2019 10:34 م
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قوات الإطفاء الفرنسية: غير متأكدين من قدرتنا على احتواء الموقف بـ"نوتردام"

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:09 م
قوات الإطفاء الفرنسية: غير متأكدين من قدرتنا على احتواء الموقف بـ"نوتردام" حريق كاتدرائية نوتردام
كتب - أحمد علوى
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قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن رجال الإطفاء الفرنسيين المشاركين فى عملية إطفاء كتدرائية نوتردام، نوتردام دو باريس، غير متأكدون من قدرتهم على السيطرة على الحريق المروع الذى طال الكاتدرائية.
 
ونقلت عن مسئولى إدارة قوات الحماية المدنية، "الأمر خارج السيطرة تماما، والنيران قد تتفوق علينا" .

وحذرت الإدارة العامة للأمن والحماية المدنية الفرنسية مساء اليوم الاثنين، من إنهيار الكاتدرائية التاريخية نوتردام فى باريس، مش شدة المياة التى تتعرض لها منذ أكثر من ساعتين، برا وجوا وبكافة المحاولات.

وقالت الادارة العامة للحماية المدنية، إن إسقاط الماء على نوتردام دي باريس لإطفاء النيران ليس خيارًا، لأن المبنى قد يتدمر على يد النيران العنيفة.

وقال رجال الاطفاء لوكالة فرانس برس، إنها "نار صعبة"، ويشارك فى عملية الاطفاء نحو 400 رجل إطفاء فى جميع أنحاء المبنى.

 

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