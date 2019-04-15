video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. لحظة إحباط تهريب 23 مليون جنيه لخارج البلاد لشراء شحنة مخدرات

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:08 م
فيديو.. لحظة إحباط تهريب 23 مليون جنيه لخارج البلاد لشراء شحنة مخدرات لحظة إحباط تهريب 23 مليون جنيه
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

يبرز فيديو لحظة ضبط عصابة أجنبية حاولت تهريب نحو 23 مليون جنيه لخارج البلاد لشراء شحنة مواد مخدرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تشكيلاً عصابياً تخصص فى جلب شحنات كبيرة لمخدر الحشيش من خارج البلاد إلى داخلها والاتجار بها، وتم رصد اثنين من عناصر التشكيل (يحملان جنسية إحدى الدول العربية – ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة، لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم ضبطهما فى كمين أعد خصيصاً لهذا الغرض، حال استقلالهما السيارة رقم (ج هـ ق 9471) أمام مسكنهما.

أسفرت عمليات تفتيش المتهمين والسيارة ومنزلهما عن ضبط ( 22 مليون و250 ألف جنيه مصرى، 25800 دولار أمريكى، 6400 دينار ليبى) وطربة لمخدر الحشيش وزنت ( 100 جرام ) وإسورة ذهبية و( 5 ) هواتف محمولة.

بمواجهة المتهمين، اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد عرضها على عملائهما كعينة للاتفاق على الشراء، والمبالغ المالية من حصيلة بيع المواد المخدرة، وأنهما فى طريقهما لتحويل تلك المبالغ خارج البلاد لجلب شحنات أخرى من تلك المواد، وكذا عقد الصفقات مع كبار مهربى المواد المخدرة، واستخدامهما للسيارة فى عملية النقل والترويج والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المخدرات تحت رقابة الأمن قبل حلول رمضان.. إحباط محاولة أجانب تهريب 23 مليون للخارج لشراء شحنة مواد مخدرة.. ضبط عينة من الصفقة قبل دخولها البلاد.. والمكافحة تضبط 2 طن هيروين و36 ألف قرص مخدر قبل الشهر المعظم

ضبط 315 قطعة سلاح و333 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

تجديد حبس تاجر مخدرات فى المنوفية ضبط بحوزته 43 قطعة حشيش

مخدرات

تهريب المخدرات

المواد المخدرة

الداخلية

حملات امنية




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة