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فى 22 معلومة.. تعرف على مشروع "جراسب مصر" لدعم المرأة المعيلة والشباب

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:00 ص
فى 22 معلومة.. تعرف على مشروع "جراسب مصر" لدعم المرأة المعيلة والشباب جانب من أعمال المشروع
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت محافظة الأقصر ختام فعاليات مشروع "جراسب مصر" الممول من الإتحاد الأوروبي هو أحد البرامج المعنية بتقديم الدعم للمجتمع المدني بغرض العمل مع السلطات المحلية للمساهمة في تنمية المجتمعات الأكثر إحتياجاً، حيث أن المشروع تتولى تنفيذه منظمة العمل ضد الجوع في مصر ACF بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية RAED.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" للقراء تفاصيل مشروع "جراسب مصر" لتنمية المجتمع بالأقصر:-

1.    مشروع "جراسب مصر" بدأت أعماله في 11 يناير 2017

2.    إستطاع المشروع من خلال الشراكة ومد جسور التواصل مع الجهات والسلطات المحلية والجمعيات القاعدية أن يعمل على تحقيق أهدافه

3.    إستطاع المشروع أن يرسخ قواعد العمل التنموي داخل المجتمعات المستهدفة من خلال تنفيذه لحزمة من التدخلات منذ بداية المشروع حتى نهايته

4.    بدأ مشروع جراسب مصر في تنفيذ أولى خطواتة المؤسسية وبالشراكة مع مديرية التضامن الإجتماعي بالأقصر

5.    إستهدف المشروع 52 جمعية قاعدية قدم لهم المشروع في بداياته مجموعة من البرامج المؤسسية للمساهمة في بناء ورفع قدرات الجمعيات القاعدية

6.    تضمن البرامج تحديد وتقييم الإحتياجات والتدريب على الرصد والتقييم والإدارة القائمة على النتائج

7.    شملت البرامج تدريبات الموارد البشرية والمالية والمشتريات والتخطيط الاستراتيجي وكتابة وصياغة المقترحات التنموية وإدارة المشروعات التنموية

8.    إستهدف مشروع "جراسب مصر" بالمرحلة الأولي 37 مشروع بواقع 15 مشروع بمركز إسنا، و13 مشروع بمركز أرمنت، و9 مشروعات بمركز الأقصر

9.    إستهدف المشروع بالمرحلة الثانية من عمر المشروع تنفيذ 44 مشروع بواقع 22 مشروع بمركز إسنا، و17 مشروع بمركز أرمنت، و5 مشروعات بمركز الأقصر

10.                       بلغت عدد المشروعات المنفذة 81 مشروع صغير في 3 مراكز هم مراكز الاقصر وإسنا وأرمنت، وقاموا بتنفيذها 61 جمعية قاعدية من المراكز المستهدفة

11.                       الجمعيات الشريكة والممولة من مشروع "جراسب مصر" ساهمت في تحسين المستوى الإقتصادي والإجتماعي للاسر الأكثر إحتياجاً من خلال دقتها في رصد الإحتياجات والتنوع في أفكار المشروعات المنفذه

12.                       قدمت المشروع نماذج لمشروعات صغيرة تحمل أفكار مبتكرة يمكن تكرارها في أماكن أخرى منها قطاع السيدات عامة والمرأة المعيلة خاصة وقامت بتدريبهم على أعمال الخياطة والتفصيل والتطريز وصناعة السجاد والمشغولات اليدوية

13.                       تم العمل على تمكين عدد كبير من السيدات وصل إلى مايقرب من 325 سيدة من خلال توفير ماكينات خياطة وخامات حتى تكون بالنسبة لهم كنقطة بداية لتنفيذ مشروع صغير يساهم في تحسين المستوى الإقتصادي

14.                       تم خلال المشروع تنمية الثروة الحيوانية كأحد المتطلبات الملائمة للطبيعة الريفية بالأقصر وخاصة للأسر الأكثر إحتياجاً وقدمت لهم عدد من الفرص لتربية الحمام، الأرانب، الأبقار الصغيرة بجانب الأغنام والماعز كمنحة لا ترد

15.                       المشروع قدم خطط إستدامة في تدوير الولدات من هذه الرؤوس وتسليمها لأسر فقيرة أخرى حيث كانت لهذه التجربة بعض الأثار الإقتصادية الملموسة والتي تزداد مع الوقت

16.                       قدمت مشروعات جراسب مصر بصمتها على الواقع البيئي بمشروعات في قضية الكهرباء والطاقة، وترشيد إستهلاك مياه الري، والتغيرات المناخية والتلوث البيئي الناجم عن حرق المخلفات الزراعية

17.                       عملت بعض المشروعات على توفير بدائل مرشدة للطاقة كاللمبات الليد وقامت بنشرها داخل قطاع سكني كبير بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والثقافية

18.                       قدم المشروع نموذج للصوب الزراعية والذي ساهم في ضم عدد كبير من صغار المزارعين وإستطاعوا أن يقوموا بزراعة وتسويق المحاصيل الزراعية

19.                       تم خلال مشروع جراسب مصر تطوير مسافات كبيرة من مساقي الرى وتم تبطينها بغرض التقليل من هدر المياة وزيادة المساحات المروية

20.                       ساهم المشروع في إيجاد نموذج بيئي يعمل على إستغلال مخلفات قصب السكر وأن يقدم من خلال علف حيواني بدلاً من حرقة ويكون احد مسببات تلوث الهواء

21.                       ساهمت المشروعات في تقديم فكرة انتاج العسل في الأقصر ودربت عدد كبير من الشباب على صناعة عسل النحل بالإضافة إلى تمكين الشباب من عدد من الخلايا ليكون بداية لتنفيذ مشروع صغير قائم على إدارته بنفسه ليساهم في توفير فرص عمل للشباب

22.                       ساهم المشروع في العمل على قطاع التدريب المهني للشباب وخاصة أعمال النجارة


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