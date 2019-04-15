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غرف عمليات تتابع حركة المرور على الطرق بالقاهرة والجيزة بعد هطول الأمطار

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:33 ص
غرف عمليات تتابع حركة المرور على الطرق بالقاهرة والجيزة بعد هطول الأمطار حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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جهزت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غرف عمليات لمراقبة حركة السيارات بسبب هطول الأمطار على مستوى القاهرة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، لمنع ظهور أى تكدسات أو حوادث مرورية ناتجة عن الأمطار. 
 
وسيتم توزيع سيارات الشفط على قطاعات القاهرة الأربعة حتى تكون جاهزه عند طلبها، ولسرعة الوصول لأماكن تجمع المياه التى يتم الإخطار بها لاسلكيا عن طريق غرفة العمليات.
 
ومن المقرر أن تتواجد سيارات الشفط لسحب مياه الأمطار بمعدل 4 سيارات فى كل قطاع، ويكون تحركهم من خلال تعليمات وكيل القطاع، والذى يعلم أماكن تواجد هذه الشفاطات بالقطاع، حتى يتم الانتهاء منها سريعا، منعا لظهور أى كثافات مرورية، كما تم التنسيق مع هيئة الصرف الصحى وهيئة مياه الشرب على تواجد مندوب تابع لهم داخل غرفة العمليات "الطوارئ"، ويكون بصحبته أرقام تليفونات قائدى الشفاطات بكل قطاع، حتى يتم إصدار الأمر بالتحرك وفقا لمتطلبات الحدث على الأرض.
 
ويشارك رجال المرور فى هذا الشأن الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزه المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة " 136_ 01155554444".
 
كما تنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع هيئة الصرف الصحى والمحافظة والحماية المدنية للعمل على إزالة أى تراكمات لمياه الأمطار وسحب أى تراكمات المياه بمطالع ومنازل الكبارى، مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم أفراد محددة، وبيان دور كل طرف، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.
 
وتم تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 وتجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" و يتم التنسيق مع كافة الجهات لاستقبال الأمطار.

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