غرفة صناعات الطباعة تعلن عن مسابقة ستار باك برو العربى لأول مرة فى مصر

كتبت منى ضياء

أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، عن معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، ومسابقة "ستار باك برو العربى"، لأول مرة فى مصر، أعلنت شروط الاشتراك بالمسابقة وجوائزها.

وشارك فى فعاليات الندوة أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف، والدكتور عمرو طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وجيوفانا تشيلى مديرة المكتب الإقليمى، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" فى مصر، ومى خيرى، رئيس قسم المعارض بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وممثلة هيئة معارض دوسلدورف الألمانية، إلى جانب محمود بسيونى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية.

وقال الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن انعقاد هذه المسابقة لأول مرة فى مصر يعد أولى ثمار استضافة مصر لمعرض "باك بروسيس"، لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، والذى ستنظمه هيئة معارض دوسلدورف الألمانية سنويًا بالقاهرة، بدءً من شهر ديسمبر المقبل، بالتعاون مع الشركة المنظمة لمعرض فوود أفريكا، وهو ما تم الإعلان عنه خلال لقاء المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع ممثلى الهيئة خلال شهر فبراير الماضى.

وأوضح طه، أن المعرض يمثل منصة جيدة للشركات العاملة بمجالات تعبئة وتغليف المواد الغذائية، والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى قطاعات مواد ووسائل التغليف.

ومن جانبها أوضحت جيوفانا تشيلى، مديرة المكتب الإقليمى، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، أنه بناءً على نجاح مسابقة "آراب ستار باك" للطلاب فقد قررت منظمة "اليونيدو"ن بالشراكة مع المركز اللبنانى للتغليف "ليبان باك"، توسيع آفاق المسابقة من خلال طرح مسابقة صناعية جديدة تحت عنوان "ستار باك برو العربي"، والتى تستهدف رفع الوعى حول آخر المستجدات والتوجهات فى قطاع التغليف والتعبئة من حيث التسويق والابتكار لضمان امتثال الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة للمعايير الدولية المتعلقة بالتغليف الأمر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للصناعات الغذائية العربية وغيرها من القطاعات فى العالم العربي.

فيما أشار أحمد جابر، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف إلى أن هذه المسابقة تعد ركيزة أساسية لتنمية وتطوير صناعة التعبئة والتغليف فى مصر لاسيما وأنها تأتى فى ظل رعاية السيد رئيس الجمهورية لمعرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا المزمع عقده بمصر خلال شهر ديسمبر المقبل، الأمر الذى يعكس حرص القيادة السياسية على تشجيع المبادرات الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أنه فى إطار المسابقة سيتم اختيار أفضل تصميم عربى لتغليف السلع الاستهلاكية والصناعية بهدف تسليط الضوء على أهمية التغليف كقيمة مضافة للسلع وكأداة تسويق لجذب المستهلكين.

وأضاف جابر، أن القطاعات التى ستشارك فى المسابقة تتضمن‎ الشركات والمشروعات العربية العاملة فى قطاع التغليف فى مجالات المنتجات الزراعية والغذائية، والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل، والمشروبات، بالإضافة إلى مستلزمات العناية الشخصية والمنزلية، والأغلفة الصناعية وعبوات نقل المنتجات، فضلًا عن أغلفة نقاط البيع وأغلفة المنتجات الفاخرة.

وأضاف رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، أن مسابقة "ستار باك برو العربي"، تتبع المنظمة العالمية للتغليف "WPO"، تعد المسابقة الأولى من نوعها فى مجال التغليف فى العالم العربى، مشيرًا إلى أن الفائزين فى المسابقة سيحظون بفرصة المشاركة فى مسابقات التغليف الدولية لا سيما مسابقة "نجوم التغليف العالمى"، التى تنظمها المنظمة العالمية للتغليف "WPO"، الأمر الذى سيكسب الشركات والمشروعات العربية الفائزة فى المسابقة شهرة وانتشارًا على مستوى العالم. ‎

ولفت جابر، إلى أن معايير التحكيم فى المسابقة ترتكز إلى عدد من العوامل التى تتضمن الطابع العملى، والملاءمة للاستخدام، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تصميم الأغلفة من حيث الهوية الترويجية على الغلاف وعامل جذب المستهلك، والمعلومات المذكورة على البطاقات البيانية، إلى جانب التنفيذ، وعامل الابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن لجنة التحكيم بالمسابقة تتضمن نخبة من المصممين والخبراء فى مجال التغليف والتصميم والهويات الترويجية والصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية إلى جانب ممثلين عن منظمات عالمية فى هذا المجال.

ومن ناحية أخرى أوضح تامر صفوت رئيس الشركة المنظمة لمعرض فوود أفريكا أن انعقاد معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بالتزامن مع معرض فوود أفريكا يمثل فرصة متكاملة أمام الشركات العاملة فى هذا المجال حيث سيتم عرض أحدث معدات وآلات التغليف والطباعة فى معرض "باك بروسيس" إلى جانب المنتجات المعروضة فى معرض فوود أفريكان الأمر الذى سيسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول الأفريقية خاصة فى مجال الصناعات الغذائية ومجال التغليف والطباعة.