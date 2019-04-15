video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غداً الثلاثاء..انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة و13 مرشح على مقعد النقيب

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:55 ص
غداً الثلاثاء..انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة و13 مرشح على مقعد النقيب نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
تجرى النقابة العامة للصيادلة، غدا الثلاثاء، انتخابات التجديد النصفى، على مستوى الجمهورية، ويتنافس81 مرشحاً بالنقابة العامة وموزعين كالتالى 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعداً، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحاً على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
 
ومقرر أن تفتح صناديق الاقتراع ابوابها غداً من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءاً فى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم تجهيز 130 لجنة على مستوى الجمهورية بأفضل صورة لاستقبال الصيادلة الناخبين، وتم مخاطبة وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية.
 
ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات المطلوبة لضمان نجاح سير العملية الانتخابية، حيث تم أمس السبت تسليم أوراق التصويت بالانتخابات لـ 12 محافظة شملت المحافظات الحدودية وجنوب وشمال الصعيد، وسيتم اليوم تسليم باقى المحافظات.
 
وتجرى الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل ، حيث تم انتداب 30 قاضياً من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات بكافة محافظات الجمهورية.
 
يمكن للصيدلى التصويت بالانتخابات بشرط سداد اشتراكات النقابة حتى عام 2018 مع استثناء من هم فوق ال60 عام فهم معفين من سداد الاشتراكات، كما أنه يوجد إمكانية لتسديد اشتراكات النقابة يوم الانتخاب حيث يتم توفير موظف ليتمكن الصيادلة من المشاركة فى الانتخابات فى حينها، لاتوجد لجان للمغتربين ويمكنهم التصويت فقط بمقار اللجان بنقابتهم الفرعية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر بنقابة الصيادلة: عضو بالمجلس ساهم فى الترويج لشركة إسكان وهمية

نقابة الصيادلة: لم يصدر أى حكم قضائى بوقف الانتخابات

نقابة الصيادلة

انتخابات الصيادلة

نقيب الصيادلة

انتخابات التجديد النصفى للصيادلة




لا تفوتك
بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة

بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة

وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

الإخوان تخشى انقلاب الدول الداعمة للإرهاب عليها..عاصم عبد الماجد لـ"التنظيم":تقرأون الواقع خطأ وسنبكى على اللبن المسكوب..وإعلامى إخوانى:لم نتعلم من فشلنا..خبراء: الإسلام السياسى ينهزم وداعمو التنظيم سيتخلون عنه

الإخوان تخشى انقلاب الدول الداعمة للإرهاب عليها..عاصم عبد الماجد لـ"التنظيم":تقرأون الواقع خطأ وسنبكى على اللبن المسكوب..وإعلامى إخوانى:لم نتعلم من فشلنا..خبراء: الإسلام السياسى ينهزم وداعمو التنظيم سيتخلون عنه

تقرير معاونى جروس يكشف نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الزمالك والدراويش

تقرير معاونى جروس يكشف نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الزمالك والدراويش

7 سنوات سجن لاستيلائها على مليون دولار وأكثر من مسنين..تعرف على التهمة

7 سنوات سجن لاستيلائها على مليون دولار وأكثر من مسنين..تعرف على التهمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة