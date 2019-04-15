غداً الثلاثاء..انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة و13 مرشح على مقعد النقيب

تجرى النقابة العامة للصيادلة، غدا الثلاثاء، انتخابات التجديد النصفى، على مستوى الجمهورية، ويتنافس81 مرشحاً بالنقابة العامة وموزعين كالتالى 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعداً، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحاً على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

ومقرر أن تفتح صناديق الاقتراع ابوابها غداً من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءاً فى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم تجهيز 130 لجنة على مستوى الجمهورية بأفضل صورة لاستقبال الصيادلة الناخبين، وتم مخاطبة وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية.

ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات المطلوبة لضمان نجاح سير العملية الانتخابية، حيث تم أمس السبت تسليم أوراق التصويت بالانتخابات لـ 12 محافظة شملت المحافظات الحدودية وجنوب وشمال الصعيد، وسيتم اليوم تسليم باقى المحافظات.

وتجرى الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل ، حيث تم انتداب 30 قاضياً من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات بكافة محافظات الجمهورية.

يمكن للصيدلى التصويت بالانتخابات بشرط سداد اشتراكات النقابة حتى عام 2018 مع استثناء من هم فوق ال60 عام فهم معفين من سداد الاشتراكات، كما أنه يوجد إمكانية لتسديد اشتراكات النقابة يوم الانتخاب حيث يتم توفير موظف ليتمكن الصيادلة من المشاركة فى الانتخابات فى حينها، لاتوجد لجان للمغتربين ويمكنهم التصويت فقط بمقار اللجان بنقابتهم الفرعية.