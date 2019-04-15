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طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:16 ص
طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة سوء الأحوال الجوية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأ اليوم الإثنين، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية و الأمطار على مدار الساعة بعد توقعات خبراء الارصاد الجوية. 

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000


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